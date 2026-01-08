David vuole solo la Juventus | respinto anche l’approccio di questo top club Il retroscena
David desidera esclusivamente vestire la maglia della Juventus, situazione confermata dal rifiuto di un importante club di alto livello. La notizia rivela i dettagli di un episodio che sottolinea la volontà del giocatore di rimanere fedele alla sua scelta, mentre le negoziazioni con altri team sono state respinte. Un approfondimento sulla situazione attuale e sulle possibili implicazioni per il futuro del calciatore.
sulle voci di mercato intorno al canadese. riscatto di Jonathan David al Mapei Stadium non è stato solo un traguardo tecnico, ma la conferma di una precisa scelta di vita e di carriera. Nelle scorse settimane, le palesi difficoltà d’inserimento del canadese avevano alimentato una ridda di voci su un suo possibile addio anticipato a Torino, con diversi top club europei pronti ad approfittare del momento di appannamento del numero 30 bianconero. Le sirene estere e il rifiuto del mercato. L’entourage del giocatore ha ricevuto diverse chiamate esplorative, in particolare dalla Premier League e dalla Liga. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Il ct del Canada rivela i 'pensieri' di Jonathan #David: "Ci sentiamo spesso, è felice e vuole rimanere" x.com
Il ct del Canada rivela i 'pensieri' di Jonathan David: "Ci sentiamo spesso, è felice e vuole rimanere" Marsch non ha dubbi: "Non si fermerà più e segnerà parecchio" facebook
