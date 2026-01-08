Da diversi anni, Taranto attende con fiducia la riapertura del secondo Pronto Soccorso presso l’Ospedale “Moscati”. La chiusura avvenuta nel 2016, sotto la gestione regionale, ha aumentato le difficoltà per i cittadini nel reperire assistenza tempestiva. La richiesta di riapertura, sostenuta da Fratelli d’Italia, mira a migliorare i servizi sanitari e a garantire un’assistenza più efficiente alla comunità tarantina.

Tarantini Time Quotidiano “Da anni Fratelli d’Italia chiede la riapertura del secondo Pronto Soccorso nella città di Taranto presso l’Ospedale “Moscati”, dopo la chiusura ad opera della Regione Puglia avvenuto nel 2016 (Governo Emiliano). Lo stato in cui è ridotto il Pronto Soccorso del “SS. Annunziata” è sotto gli occhi di tutti: file interminabili, barelle accatastate, reparti saturi, sanitari stremati e lasciati da soli, cittadini esasperati. Questa situazione non è un frutto della sfortuna, ma è la conseguenza inevitabile di anni di scelte scellerate della Regione Puglia che ha progressivamente smantellato la sanità jonica e pugliese. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Dario Iaia: “Si, al secondo pronto soccorso a Taranto”

Leggi anche: M5S Taranto contro Iaia: “Propaganda sui progetti CIS, Taranto senza risorse, lavoro e sicurezza”

Leggi anche: Taranto, bimbo di 6 anni al pronto soccorso con ustioni su tutto il corpo: indagini in corso

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Iaia (FdI): “Sì al Pronto soccorso al Moscati, ora attendiamo risposte dal presidente Decaro”; Taranto pronto soccorso, spiraglio per il “Moscati”: Iaia rilancia la battaglia.

Ancora una volta l’on. Dario Iaia elude le responsabilità politiche del Governo Meloni e preferisce rifugiarsi nella propaganda. - facebook.com facebook