Danni da fauna selvatica ad allevamenti e imprese bando da 2 milioni

È stato istituito un bando da 2 milioni di euro per supportare aziende agricole e imprese agroalimentari dell’Emilia-Romagna nella prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica. La misura mira a favorire l’acquisto di dispositivi e tecnologie che proteggano le produzioni vegetali e zootecniche, contribuendo alla tutela della produttività e alla sostenibilità delle filiere locali.

Contribuire all’acquisto di dispositivi per la prevenzione di danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni vegetali e zootecniche, sostenendo in modo concreto le imprese agricole e agroalimentari dell’Emilia-Romagna e salvaguardando la produttività e la tenuta delle filiere. È questo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Nel 2025 oltre 100mila euro di danni dovuti alla fauna selvatica Leggi anche: Benessere animale negli allevamenti siciliani, bando da oltre 20 milioni La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. CIA CUNEO: DA REGIONE AIUTI ATTESI A CONTRASTO DANNI DA FAUNA SELVATICA; Parco del Ticino, oltre 270mila euro di indennizzi per i danni da fauna selvatica; Progetto per difendersi dai lupi. Il Parco punta sui cani guardiani con il supporto di sette aziende; Danni da cinghiali. Risarcite le aziende nel Parco del Ticino. Regione: prevenzione dei danni da fauna selvatica, al via un bando della da 2 milioni per imprese agricole e zootecniche - È questo l’obiettivo del nuovo bando della Regione che, nell’ambito del Programma di Sviluppo rurale 2023- chiamamicitta.it Difendersi dai lupi, contributi fino a 30mila euro dalla Regione - 2 milioni di euro per proteggere colture e allevamenti anche dai lupi. livingcesenatico.it

Danni da fauna selvatica, in arrivo dal Piemonte contributi che coprono il 100% delle spese - Migliorare la coesistenza tra agricoltura, allevamenti e fauna selvatica è l’obiettivo del nuovo bando aperto dalla Regione Piemonte nell’ambito dell’intervento “Investimenti non produttivi con finali ... cacciapassione.com

#diconodinoi Il risarcimento alle aziende agricole per i danni subiti dalla fauna sulle colonne dei quotidiani Il Giorno e La Prealpina - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.