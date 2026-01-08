Dall' emporio sociale alla cargo bike per distribuire i beni a domicilio | a Bari i servizi della ' Casa dei bambini e delle bambine'
A Bari, la 'Casa dei bambini e delle bambine' avvia dal gennaio 2024 una nuova programmazione quadriennale, dedicata a supportare famiglie con minori in difficoltà. Tra i servizi offerti, figura un emporio sociale e l'uso di cargo bike per la distribuzione a domicilio dei beni essenziali. Un impegno costante volto a migliorare l’assistenza nel territorio, attraverso iniziative concrete e accessibili a chi ne ha bisogno.
Parte dal mese di gennaio la nuova programmazione quadriennale 2026-2029 delle attività della 'Casa dei bambini e delle bambini', presidio che offre assistenza sul territorio a famiglie con figli minori in situazioni di fragilità e disagio socio-economico.Il centro polifunzionale attualmente può. 🔗 Leggi su Baritoday.it
