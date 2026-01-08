Dalle botte al teatro | i 4 fratellini di Catania portati su un palcoscenico all’Epifania Il Garante | Quadro sconfortante di miseria culturale ed educativa

La vicenda dei quattro fratellini di Catania, portati sul palco durante l'Epifania, evidenzia un quadro di carenze culturali ed educative. La storia, caratterizzata da violenza familiare e un affidamento che sembra aver perpetuato situazioni di abuso, solleva importanti interrogativi sulla tutela dei minori e sulla necessità di interventi mirati per prevenire tali tragedie. Un episodio che invita a riflettere sul ruolo delle istituzioni e della società nel proteggere i più vulnerabili.

«Sconfortante il quadro di miseria culturale ed educativa disegnato dalla vicenda dei 4 fratellini di Catania: da un padre violento che imponeva di essere chiamato padrone a colpi di mestolo di legno, ai nonni affidatari che -forse convinti di fare bene - hanno inteso perpetuare quei cinque minuti di tristissima celebrità esibendo il bambino abusato e le sue sorelline, vittime loro stesse di violenza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

