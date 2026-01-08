Dalla scherma al calcio viaggio tra le realtà che guidano lo sport accessibile a Bologna

Scopri come diverse realtà a Bologna promuovono lo sport accessibile, dalla scherma al calcio. Attraverso testimonianze e progetti dedicati, si evidenzia l’importanza dello sport come strumento di inclusione e crescita personale, offrendo opportunità a persone con disabilità visive o altre esigenze. Un viaggio nel mondo dello sport accessibile che dimostra come l’attività fisica possa unire e rafforzare la comunità.

"Il baseball per me è stato fondamentale, mi ha fatto sentire finalmente libero e mi ha permesso di creare amicizie bellissime con altre persone ipovedenti: credo sia questo il valore dello sport. Farti sentire incluso e felice, darti un posto nel mondo". E' con parole cariche di entusiasmo che.

