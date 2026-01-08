Dal lupo alla foca

Negli ultimi tempi, gli avvistamenti di lupi tra Emilia e Romagna sono diventati più frequenti, con incontri sempre più ravvicinati. Questa crescente presenza animale suscita attenzione e curiosità, ponendo l'accento sulla convivenza tra natura e attività umane in queste regioni. Analizzare questi incontri è importante per comprendere meglio l'equilibrio tra biodiversità e sicurezza, evidenziando l'importanza di un rapporto rispettoso tra uomo e ambiente.

Continuano a moltiplicarsi gli avvistamenti di lupi - e gli incontri ravvicinati - tra l'Emilia e la Romagna. A Bologna, ne è stato notato uno passeggiare a Villa Ghigi, un parco sulle colline a due passi dalla città, mentre un altro è stato fotografato a Riccione, vicino al mare e al porto. Sempre nel riminese, gli attacchi al bestiame e ai cani si sono via via moltiplicati, così come nel ravennate, si stanno avvicinando sempre più alle zone abitate, non solo a quelle agricole. E un piccolo branco, il giorno dell'Epifania, ha bloccato i voli del 'Fellini' passeggiando sulle piste dell'aeroporto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

