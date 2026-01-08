dal giro di prostitute al boom di immobili la parabola dei coniugi moretti che conquistarono crans

La storia dei coniugi Moretti attraversa diverse fasi, dalla loro attività nel settore delle prostitute fino all’impegno nel mercato immobiliare a Crans. Coinvolti in indagini riguardanti la strage di Capodanno e legami con la Svizzera e la Corsica, i Moretti hanno un passato segnato da procedimenti giudiziari e condanne. Un percorso complesso che evidenzia le sfumature di un'importante presenza nel panorama locale e internazionale.

I coniugi Moretti indagati per la strage di Capodanno e quei legami sospetti tra Svizzera e Corsica. In passato Jacques ha avuto 7 procedimenti e una condanna. Il notaio: «Ma a Crans è sempre stato impegnato e serio». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

