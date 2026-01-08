Dal freddo artico al tempestoso Maestrale | brusca svolta meteo sull’Italia

L’Italia si trova attualmente sotto un’ondata di freddo intenso, con temperature minime che scendono sotto zero in molte regioni e punte di -20°C in montagna. Questa brusca svolta meteo, causata dal passaggio di correnti artiche e maestrale, ha portato condizioni invernali estese su tutto il territorio, con gelate diffuse e temperature insolitamente basse rispetto agli ultimi anni.

(Adnkronos) – Risvegli gelidi in Italia, come non accadeva da quasi 10 anni. Tutto il Paese dentro un freezer con temperature minime sottozero e valori intorno ai -20°C in montagna (anche a 2000 metri sulle Alpi) e gelate diffuse in pianura al Centro-Nord con picchi di -10°C. Ma non durerà molto. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media

