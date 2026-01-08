Dal coltan al palladio Cosa ostacola la sfida degli Usa alla Cina sull’IA

Il confronto tra Stati Uniti e Cina nel settore dell’intelligenza artificiale passa anche per le risorse minerarie essenziali. Dal coltan al palladio, i materiali necessari per la produzione di componenti tecnologici sono spesso concentrati in Paesi con difficoltà di sviluppo o instabilità. In questo contesto, il Venezuela, con la sua ricca tradizione mineraria e riserve di minerali strategici, rappresenta un esempio di come le risorse naturali possano influenzare le dinamiche geopolitiche e tecnologiche globali.

"Il Venezuela possiede minerali, tutti i minerali fondamentali, e vanta una grande tradizione mineraria che è andata in rovina. Il presidente Trump intende risolvere la situazione e riportarla ai livelli precedenti, per il bene dei venezuelani". A esplicitare le intenzioni della Casa Bianca è il segretario al Commercio Howard Lutnick. Il governo di Washington ha preso possesso del petrolio venezuelano e intende gestirlo a "tempo indeterminato", indirizzando flussi e prezzo. Il Venezuela ha le più grandi riserve al mondo, ma la stragrande maggioranza rimangono sotto terra a causa del declino in cui sono finite le infrastrutture di estrazione e lavorazione.

