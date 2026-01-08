La Dakar 2026 riprende oggi, 8 gennaio, con la quinta tappa dopo una giornata intensa e una notte nel bivacco intermedio della Marathon. Ecco gli orari di partenza, i dettagli sul percorso, la copertura in differita televisiva e le opzioni di streaming disponibili per seguire l’evento. Un’occasione per aggiornarsi sui progressi dei partecipanti e sulle sfide di questa edizione.

Dopo una giornata molto lunga e impegnativa, seguita da una nottata trascorsa nel bivacco intermedio della Marathon, si riparte stamattina con la quinta tappa della Dakar 2026. La stage odierna prevede un percorso differenziato tra moto e auto, che affronteranno rispettivamente 356 e 371 chilometri competitivi oltre ad un breve trasferimento con arrivo a Hail (in Arabia Saudita). La prova speciale di oggi è più breve e mediamente più veloce rispetto alla prima parte della Marathon, ma alcune sezioni hanno tanti cambi di direzione che renderanno complessa la navigazione soprattutto per chi dovrà aprire la strada. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dakar 2026 oggi: orari 8 gennaio, differita tv, percorso, streaming

Leggi anche: Dakar 2026 oggi: orari 4 gennaio, differita tv, percorso, streaming

Leggi anche: Dakar 2026 oggi: orari 5 gennaio, differita tv, percorso, streaming

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Dakar 2026 oggi: orari, differita tv, percorso, streaming; Dakar 2026: programma, tappe, partecipanti, orari e dove vederla in TV e in streaming; Dakar Rally 2026: calendario, regolamento, dirette TV e favoriti; Dakar 2026 oggi: orari 4 gennaio, differita tv, percorso, streaming.

Dakar 2026 oggi: orari 8 gennaio, differita tv, percorso, streaming - Dopo una giornata molto lunga e impegnativa, seguita da una nottata trascorsa nel bivacco intermedio della Marathon, si riparte stamattina con la quinta ... oasport.it