Dakar 2026 Mitch Guthrie sfrutta una penalità di Nani Roma e fa sua la quinta frazione

Nella quinta tappa della Dakar 2026, Mitch Guthrie ha conquistato la vittoria grazie a una penalità di Nani Roma. La gara si è conclusa con un finale serrato, confermando l’incertezza e l’interesse di questa edizione. La competizione tra i piloti prosegue, mantenendo alta l’attenzione sul prosieguo della corsa.

Con un finale emozionante Mitch Guthrie si è aggiudicato la quinta frazione della Dakar 2026 per quanto riguarda le auto. Oggi era in programma la ripartenza dal bivacco dopo la notte trascorsa nel deserto con arrivo ad Hail. Uno stage di 427 chilometri complessivi, 56 di trasferimento e ben 371 di prove speciali. Nello stage odierno è successo di tutto con lo statunitense Mitch Guthrie (Ford Racing) che ha messo le mani sul successo con il tempo complessivo di 3 ore, 54 minuti e 46 secondi, precedendo per 1:06 lo spagnolo Nani Roma (Ford Racing) che, in teoria, aveva vinto la frazione ma, dopo aver tagliato il traguardo, ha subito una penalizzazione di 1:10 che lo ha retrocesso in seconda posizione.

