Daily Crown | Re Carlo strappa lo scettro alla sorella è lui il più impegnato della famiglia

Nel 2025, Re Carlo assume un ruolo di maggiore impegno all’interno della famiglia reale britannica, distinguendosi per l’attività e la partecipazione pubblica. Questa evoluzione segna un cambiamento significativo rispetto alle dinamiche tradizionali, portando una nuova attenzione alle responsabilità istituzionali e ai doveri pubblici del sovrano.

Londra, 8 gen. (Adnkronos) - Re Carlo strappa lo scettro alla sorella divenendo il membro più impegnato della famiglia reale nel 2025. Nonostante si sottoponga settimanalmente a cure contro il cancro, il sovrano britannico ha superato la principessa Anna, battendo il record della sorella minore, che negli ultimi anni era stata nominata per ben due volte consecutive membro della famiglia reale più laborioso. Nel 2025, il re ha tenuto 533 impegni, il numero più alto dal 2019, quando ne aveva svolti 541. Tra questi, viaggi in tutto il mondo, con tre visite di Stato di alto profilo in Italia, Canada e Polonia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Daily Crown: Re Carlo strappa lo scettro alla sorella, è lui il più impegnato della famiglia Leggi anche: Daily Crown: Re Carlo non incontrerà Harry a Londra alla fine del mese Leggi anche: Daily Crown: Andrea non è più principe, Gb accoglie con favore decisione di Carlo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Re Carlo evita Harry: nessun incontro durante il processo contro il Daily Mail; Daily Crown | Re Carlo non incontrerà Harry a Londra alla fine del mese; Daily Crown | Grace di Monaco consolò Diana in lacrime durante sua prima uscita pubblica; Daily Crown | a Harry giova far beneficenza a Meghan invece ' reset e rituali'. Daily Crown: Re Carlo non incontrerà Harry a Londra alla fine del mese - Re Carlo non incontrerà il figlio Harry quando il duca di Sussex tornerà nel Regno Unito per la sua causa contro Associated Newspapers, prevista per la fine di questo mese ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Daily Crown: re Carlo costruirà un'enorme vasca di letame vicino alla casa di William - Carlo è il re, la tenuta è sua e dunque può fare come gli pare, anche costruire a Sandringham un'enorme vasca piena di letame liquido. lagazzettadelmezzogiorno.it

Daily Crown: dopo i titoli, re Carlo toglierà ad Andrea anche i cani della regina - Non bastava aver tolto i titoli reali al fratello Andrew Mountbatten- iltempo.it

Vote for Tom Ellis and crown him Best TV Series Actor of 2026! https://tvserieswelove.com/who-will-become-actor-of-the-year-2026-vote-and-follow-the-live-rankings/ facebook

Dayly Crown, l'ex guardia del corpo: "Se a Parigi Diana avesse avuto la scorta non sarebbe morta" x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.