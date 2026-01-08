Daily Crown | Re Carlo sottrae lo scettro alla sorella diventando il membro più impegnato della famiglia

Nel 2025, Re Carlo ha partecipato a 533 eventi ufficiali, il più alto dal 2019, superando la sorella, la principessa Anna. Questa costante presenza pubblica lo ha reso il membro più attivo della famiglia reale britannica, dimostrando un impegno crescente verso i doveri istituzionali. L’articolo analizza questa evoluzione nel ruolo del sovrano e il suo rapporto con gli altri membri della monarchia.

Nonostante le cure, nel 2025 ha partecipato a 533 eventi, il numero più alto dal 2019, superando i 478 della principessa Anna a Londra.

Daily Crown: Re Carlo non incontrerà Harry a Londra alla fine del mese - Re Carlo non incontrerà il figlio Harry quando il duca di Sussex tornerà nel Regno Unito per la sua causa contro Associated Newspapers, prevista per la fine di questo mese ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Daily Crown: re Carlo costruirà un'enorme vasca di letame vicino alla casa di William - Carlo è il re, la tenuta è sua e dunque può fare come gli pare, anche costruire a Sandringham un'enorme vasca piena di letame liquido. lagazzettadelmezzogiorno.it

Dayly Crown, l'ex guardia del corpo: "Se a Parigi Diana avesse avuto la scorta non sarebbe morta" x.com

