Dai cani da guardia alle reti hi-tech | contributi fino a 30mila euro per difendersi anche dai lupi

È disponibile un sostegno finanziario fino a 30.000 euro per l'acquisto di dispositivi di prevenzione contro i danni causati dalla fauna selvatica, inclusi cani da guardia, reti hi-tech e sistemi di protezione contro i lupi. Questa misura mira a supportare le imprese agricole e agroalimentari dell’Emilia-Romagna, contribuendo a preservare la produttività e a tutelare le filiere produttive locali.

