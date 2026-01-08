Dagli ultimi guizzi di Checco Zalone nelle sale a Russel Crowe nazista

Da leccotoday.it 8 gen 2026

Sono in corso gli ultimi giorni di programmazione di

Ultimi giorni di programmazione per il super campione d'incassi Buen Camino con Checco Zalone, che ha portato decine di migliaia di spettatori nei cinema lecchesi durante le festività (settimana prossima i dati definitivi). Spazio anche a Norimberga, attesa prima visione con Russel Crowe che. 🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

