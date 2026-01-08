Dagli anni d’oro dei forni accesi alle fabbriche chiuse | il declino della ceramica di Faenza che sopravvive nelle botteghe

La tradizione ceramica di Faenza, celebre in Italia e nel mondo, ha attraversato un lungo periodo di trasformazioni, passando dagli anni di massimo splendore alle difficoltà del settore. Oggi, tra chiusure e abbandoni, le botteghe artigiane continuano a custodire e tramandare questa eredità. La regione Emilia-Romagna, con Sassuolo e le sue produzioni, rappresenta ancora oggi il cuore pulsante della ceramica italiana.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.