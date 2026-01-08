Dagli anni d’oro dei forni accesi alle fabbriche chiuse | il declino della ceramica di Faenza che sopravvive nelle botteghe
La tradizione ceramica di Faenza, celebre in Italia e nel mondo, ha attraversato un lungo periodo di trasformazioni, passando dagli anni di massimo splendore alle difficoltà del settore. Oggi, tra chiusure e abbandoni, le botteghe artigiane continuano a custodire e tramandare questa eredità. La regione Emilia-Romagna, con Sassuolo e le sue produzioni, rappresenta ancora oggi il cuore pulsante della ceramica italiana.
Il cuore della ceramica italiana batte in Emilia-Romagna, e più precisamente nel distretto di Sassuolo. È qui che si concentrano le grandi industrie che resistono meglio alla crisi rispetto ad altri territori, anche se pure nel distretto modenese non mancano difficoltà. Altri stabilimenti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
