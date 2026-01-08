Dacia al Salone di Bruxelles 2026

Durante il Salone di Bruxelles 2026, Dacia presenta una gamma aggiornata che sottolinea il proprio impegno verso veicoli robusti, funzionali e competitivi. La nuova offerta si distingue per un design moderno e un miglior rapporto qualità/prezzo, confermando la posizione del marchio come scelta affidabile per chi cerca automobili pratiche e ben equipaggiate.

(Adnkronos) – In occasione del Salone dell'Auto di Bruxelles 2026, Dacia presenta una gamma sempre più coerente, moderna e rinnovata, rafforzando il proprio posizionamento come marchio di riferimento per chi cerca auto robuste, ben equipaggiate e con il miglior rapporto qualitàprezzo. L'edizione 2026 della rassegna belga mette in scena le principali evoluzioni introdotte nel 2025: Nuova Sandero e Nuova Sandero Stepway, Nuovo Jogger, la nuova offerta motori per Duster e Bigster.

