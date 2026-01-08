Dà una forchettata alla moglie marito arrestato per maltrattamenti
Un uomo di 43 anni, originario del Bangladesh, è stato arrestato dalla polizia di Ancona per maltrattamenti in famiglia. L’intervento è avvenuto lunedì sera, nell’ambito di un’attività di contrasto ai comportamenti violenti all’interno delle famiglie. L’arresto si inserisce in un’azione di tutela delle vittime e di prevenzione di episodi di violenza domestica.
ANCONA – Un uomo di 43 anni, di origine bengalese, è stato arrestato lunedì sera dalla squadra mobile per maltrattamenti in famiglia. Tornato a casa dal lavoro avrebbe aggredito la moglie, 36 anni, sua connazionale e madre di due bambini piccoli. L'avrebbe presa a pugni e le avrebbe dato una. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Non era la prima volta che il marito picchiava la moglie - facebook.com facebook
