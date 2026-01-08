Da Genova al CES di Las Vegas | com’è fatto Gene01 il robot che lavorerà con le persone | Video

Da Genova al CES di Las Vegas, Gene.01 è il nuovo robot sviluppato da una startup dell’IIT in collaborazione con AMD. Pensato principalmente per applicazioni industriali, questo umanoide presenta una pelle intelligente simile a quella di iCub, consentendo interazioni più naturali con le persone. In questo video, scopri come si è evoluto e quali sono le sue potenzialità nel contesto lavorativo.

Una startup nata dentro all’IIT sta lavorando con AMD a un umanoide pensato soprattutto per scopi industriali, con pelle intelligente simile a quella di iCub. Costerà meno di 70mila euro. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

Da Genova al CES di Las Vegas: com’è fatto Gene.01, il robot che lavorerà con le persone - Una startup nata dentro all’IIT sta lavorando con AMD a un umanoide pensato soprattutto per scopi industriali, con pelle intelligente simile a quella di iCub. ilsecoloxix.it

