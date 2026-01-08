Da Genova al CES di Las Vegas | com’è fatto Gene01 il robot che lavorerà con le persone | Video
Da Genova al CES di Las Vegas, Gene.01 è il nuovo robot sviluppato da una startup dell’IIT in collaborazione con AMD. Pensato principalmente per applicazioni industriali, questo umanoide presenta una pelle intelligente simile a quella di iCub, consentendo interazioni più naturali con le persone. In questo video, scopri come si è evoluto e quali sono le sue potenzialità nel contesto lavorativo.
Una startup nata dentro all’IIT sta lavorando con AMD a un umanoide pensato soprattutto per scopi industriali, con pelle intelligente simile a quella di iCub. Costerà meno di 70mila euro. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche: Da Genova al CES di Las Vegas: com’è fatto Gene.01, il robot che lavorerà con le persone | Foto
Leggi anche: Ecco CLOiD, il robot che fa il bucato e lava i piatti: presentato al Ces di Las Vegas
Genova tra le mete da visitare nel 2026 per il New York Times; Tragedia Cras Montana. Ospedale Villa Scassi Genova pronto a ricevere ustionati; LG presenta il robot domestico che cucina e lava al Ces di Las Vegas | .it.
Da Genova al CES di Las Vegas: com’è fatto Gene.01, il robot che lavorerà con le persone - Una startup nata dentro all’IIT sta lavorando con AMD a un umanoide pensato soprattutto per scopi industriali, con pelle intelligente simile a quella di iCub. ilsecoloxix.it
A Las Vegas i robot umanoidi si prendono la ribalta - Robot da compagnia o per assistenza sanitaria, impiegati come manodopera in fabbrica o nella logistica. ansa.it
CES 2026, le novità auto e mobilità in arrivo da Las Vegas - CES 2026, dal salone della tecnologia in corso a Las Vegas arrivano novità basate sull'intelligenza artificiale e sulla guida autonoma ... missionline.it
C'era una volta Genova - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.