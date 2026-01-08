Da Firenze ad Ancona per vedere la fidanzata arrestato per evasione

Un uomo da Firenze a Ancona per incontrare la fidanzata, nonostante fosse agli arresti domiciliari con permesso di uscire solo per motivi lavorativi, è stato arrestato per evasione. L’episodio evidenzia come, anche in situazioni di restrizione, il rispetto delle regole sia fondamentale. La vicenda sottolinea l’importanza di rispettare le misure di sicurezza e le disposizioni giudiziarie.

ANCONA - L'amore non ha barriere nemmeno se state scontando una pena ai domiciliari con il permesso di uscire solo per lavorare. Così un innamorato è partito da Firenze per raggiungere Ancona, in auto, e andare a trovare la fidanzata. La polizia lo ha arrestato per evasione. In manette un 40enne.

