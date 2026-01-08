Da Beethoven al ’900 Aimard al piano la magia

La stagione concertistica dei Teatri riprende domani alle 20:30 al Valli con il recital di Pierre-Laurent Aimard al pianoforte. Il programma propone un percorso musicale che spazia dal Beethoven del XIX secolo fino alle innovazioni del ’900, offrendo un'interessante selezione di capolavori del repertorio classico e contemporaneo. Un’occasione per ascoltare un artista di rilievo internazionale interpretare composizioni che attraversano oltre due secoli di musica.

La stagione concertistica dei Teatri riprende, in questo nuovo anno, domani - alle 20,30 al Valli - con il recital pianistico di Pierre-Laurent Aimard, protagonista di un programma che attraversa oltre due secoli di musica, mettendo in dialogo capolavori del repertorio classico e novecentesco. Il concerto si apre con Ludwig van Beethoven, di cui Aimard propone le 24 Variazioni in re maggiore sul tema "Venni amore" di Vincenzo Righini, la Fantasia per pianoforte in sol minore op. 77 e la monumentale Sonata n. 32 in do minore op. 111, estrema sintesi del pensiero beethoveniano. Il percorso prosegue nel Novecento con le Variations op.

