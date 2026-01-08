Da Andrea a Francesco Chimenti, si intrecciano due generazioni di musica tra Arezzo e il mondo. Nato a Reggio Emilia e residente a Verona, Francesco rappresenta l’eredità musicale di una città che ha plasmato la sua identità, mantenendo radici profonde ad Arezzo. Un percorso che unisce tradizione e innovazione, riflettendo la crescita artistica di una famiglia dedicata alla musica.

“Nato a Reggio Emilia, adesso vive a Verona. Lui che è aretino a tutti gli effetti. Qua ha vissuto la sua vita, qua ha coltivato la sua personalità.” Questa frase, scritta da UP Magazine Arezzo nel 2018 presentando Andrea Chimenti, racchiude un paradosso biografico che è anche una verità profonda: il legame di questo musicista con Arezzo non è anagrafico, ma esistenziale e artistico. Dopo aver studiato cinema d’animazione a Urbino, alla fine degli anni Settanta Andrea Chimenti si trova a lavorare nell’ambito pubblicitario ad Arezzo. È qui che vive mentre costruisce la sua carriera musicale, in una doppia vita estenuante ma necessaria: “durante il giorno ero impegnato in uno studio pubblicitario ad Arezzo mentre la sera prendevo il treno, andavo a Firenze, facevo le prove di notte e riprendevo il treno per essere in studio la mattina successiva”. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Da Andrea a Francesco Chimenti: due generazioni di musica tra Arezzo e il mondo

Leggi anche: “Note e narrazioni, il mondo di Andrea Camilleri tra parole e musica”

Leggi anche: Poesia e musica: il mondo del Cavaliere Francesco Russo tra ispirazione, emozioni e nuovi progetti

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Era molto noto anche nella comunità politica e culturale di Rutigliano. I cittadini ricordano con affetto la gentilezza e la dedizione di Andrea, fratello del consigliere Francesco Sorino - facebook.com facebook