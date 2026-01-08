Cultura | 30 gennaio apre primo centro fotografia a Roma al via mostre con Irving Penn

Il 30 gennaio apre a Roma il primo centro pubblico dedicato alla fotografia, offrendo uno spazio dedicato alla mostra e alla promozione di questa forma d’arte. Questa iniziativa, seconda in Italia dopo Cinisello Balsamo, mira a valorizzare la cultura fotografica attraverso esposizioni e incontri, iniziando con le mostre di Irving Penn. Un nuovo punto di riferimento culturale che arricchisce l’offerta artistica della capitale.

Inaugura il primo centro pubblico dedicato alla fotografia nella città di Roma, un’iniziativa che rappresenta il secondo esempio in Italia, dopo quello situato a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. Questo nuovo spazio è uno dei progetti fondamentali previsti all’interno del programma di recupero e rigenerazione urbana che sta interessando l’ex Mattatoio di Testaccio, un’area che si trasformerà nella nuova “Città delle arti”. L’inaugurazione è fissata per il prossimo 29 gennaio, in coincidenza con il settantesimo anniversario del gemellaggio tra Roma e Parigi, e il centro aprirà le sue porte al pubblico il giorno successivo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

