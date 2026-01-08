Crolla un altro pino in via dei Fori Imperiali

Un altro pino è caduto in viale dei Fori Imperiali, nel Centro Storico di Roma. Si tratta di un episodio che si ripete, evidenziando la necessità di interventi di manutenzione e controllo degli alberi presenti nell’area. La sicurezza pubblica richiede attenzione costante, affinché simili incidenti possano essere prevenuti e gestiti tempestivamente.

Un copione già visto. Un altro pino è crollato in viale dei Fori Imperiali, nel Centro Storico di Roma. L'albero è venuto giù all'alba di questa mattina - giovedì 8 gennaio - a poche decine di metri dall'Altare della Patria.Albero caduto in via dei Fori ImperialiSono stati i vigili del fuoco -. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Crolla un pino di 20 metri a Roma: paura su via dei Fori Imperiali Leggi anche: Maltempo a Roma, crolla pino di 20 metri ai Fori Imperiali Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Crolla un altro pino a Roma: paura tra via Appia nuova e piazza Re di Roma; Pino gigante crolla sull’Appia: strada chiusa verso piazza Re di Roma; Maltempo a Roma, crolla pino di 20 metri ai Fori Imperiali; Tufello: crolla un pino in strada, danneggiate sette auto. Tufello: crolla un pino in strada, danneggiate sette auto - Sul posto vigili del fuoco e polizia di Roma Capitale. romatoday.it Crolla un pino e distrugge un’auto, allarme tra i cittadini - di Gianluca Fenucci Cittadini inferociti, social che grondano di epiteti e commenti pesanti sul comune e sulla sindaca Stefania Signorini. youtvrs.it

Bomba d'acqua su Roma, un pino di 20 metri crolla su via dei Fori Imperiali: tragedia sfiorata - Dopo l'ondata di maltempo che ha colpito Roma nelle ultime ore, un pino di oltre 20 metri è crollato nella serata di oggi a via dei Fori Imperiali, nella zona del ... leggo.it

