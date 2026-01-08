Crociere saltate | sequestrati i beni del titolare dell' agenzia nell' occhio del ciclone

Il tribunale di Brindisi ha disposto il sequestro conservativo dei beni del titolare dell’agenzia Jd Travel, coinvolta in una vicenda di crociere saltate. La decisione arriva in seguito a una causa promossa da numerose famiglie che avevano acquistato pacchetti per viaggi con MSC, poi annullati. La misura mira a tutelare i consumatori e a garantire eventuali risarcimenti nel contesto di questa controversia.

BRINDISI – Il tribunale di Brindisi ha accolto il ricorso per sequestro conservativo dei beni mobili e immobili del titolare della Jd Travel, l'agenzia di viaggi al centro della causa intentata da decine di famiglie che avevano pagato per una crociera a bordo della Msc (del tutto estranea al.

