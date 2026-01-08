Criticità pronto soccorso Il Comune chiede conto alla Asl | Se non basterà passeremo alla protesta
Il Comune ha richiesto chiarimenti alla ASL sullo stato del pronto soccorso dell'ospedale San Donato, evidenziando le criticità emerse nelle ultime settimane. Se non si troveranno soluzioni adeguate, si valuteranno iniziative di protesta. La situazione rimane sotto attenzione, con l’obiettivo di garantire servizi più efficienti e sicuri per i cittadini.
Cresce l'attenzione sullo stato del pronto soccorso dell'ospedale San Donato, dopo le diverse criticità segnalate nelle ultime settimane. Il Comune di Arezzo si prepara a fare il punto della situazione, convocando tutti gli attori interessati, dagli amministratori locali fino alle associazioni di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
