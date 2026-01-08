Cristiano Ronaldo alla Juventus non sapeva chi fosse Baronio | mai sentito come giocatore

Roberto Baronio, membro dello staff tecnico di Andrea Pirlo alla Juventus, rivela un aneddoto su Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, durante il periodo in maglia bianconera, non aveva mai sentito parlare di Baronio come calciatore. Questa curiosità mette in luce come alcune conoscenze storiche nel mondo del calcio possano ancora sorprendere, anche tra i grandi.

Baronio: "Ronaldo alla Juve per un mese mi disse solo ciao, poi mi vide calciare le punizioni" - Intervistato da "La Gazzetta dello Sport", Roberto Baronio, ex centrocampista di Reggina e Lazio tra le altre, nonchè storico secondo di Andrea Pirlo in panchina, racconta ... tuttojuve.com

"Ronaldo era il peggiore, Pirlo non lo voleva": il clamoroso retroscena Juve - L'ex allenatore bianconero, in panchina dal 2020 al 2021, ha avuto il portoghese per una stagione. tuttosport.com

Shayk ripercorre la sua vita, dal percorso nella moda fino alle celebri storie d'amore con Cristiano Ronaldo, poi con Bradley Cooper, da cui ha avuto la figlia Lea - facebook.com facebook

Cristiano Ronaldo, c’est fini ! x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.