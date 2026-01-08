Crisi in Venezuela | quanto vale e come cambia lo scambio commerciale tra Roma e Caracas

La crisi in Venezuela ha influenzato gli scambi commerciali tra Roma e Caracas, evidenziando le ripercussioni di un conflitto che coinvolge anche l’Europa. Questo articolo analizza il valore attuale degli scambi e le variazioni degli ultimi mesi, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulle dinamiche economiche tra Italia e Venezuela, nel contesto delle tensioni internazionali e delle conseguenze sulla relazione commerciale.

In Italia, come nel resto dell'Unione europea, il dibattito sulle implicazioni economiche della crisi venezuelana, innescata dall'azione militare statunitense, continua ad alimentare le preoccupazioni sui risvolti economici. Crisi in Venezuela, si salva il mercato del rum, un settore in salute che vale il 3% del Pil; Caracas vale una guerra?; Le due crisi «gemelle», Venezuela e Iran: quanto conta il petrolio; Venezuela 2026: la soglia che cambia tutto — dall'assedio del petrolio all'azione chirurgica. Il Venezuela, storia e cause della crisi attuale - politica: le tappe che hanno portato il Venezuela alla situazione odierna e allo scontro con gli Usa

Venezuela, la crisi non spaventa gli investitori: previste lievi variazioni per l’oro nero - Nel 2026 i mercati continuano a essere influenzati dalle tensioni geopolitiche, anche se questa volta sembra che la questione del Venezuela spaventi meno e non creerà ... ilmessaggero.it

Il petrolio del Venezuela: quei 303 miliardi di barili che cambiano gli equilibri mondiali - Le più grandi riserve di petrolio del mondo tra costi di estrazione elevati, declino produttivo e nuove tensioni geopolitiche ... msn.com

Nella mia analisi su @Greenreport_it:Venezuela, energia fossile e crisi del multilateralismo, con lente UNESCO. Il petrolio è la grammatica della crisi: quando le regole cedono, si erodono anche beni comuni globali memoria, educazione, conoscenza,cultura. x.com

Marco Rubio e il cardinale Parolin discutono della crisi in Venezuela e riaffermano la cooperazione tra Stati Uniti e Santa Sede. - facebook.com facebook

