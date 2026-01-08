Crisi Bologna Castro via in estate | una big italiana piomba sull’argentino
Santiago Castro potrebbe lasciare il Bologna nella prossima estate, con una grande squadra italiana interessata al suo talento. La possibile cessione si inserisce in un contesto di cambiamenti e mercato, mentre il club valuterà le opportunità di valorizzare il giocatore o di affrontare eventuali opportunità di mercato. La situazione resta da monitorare nelle prossime settimane, con attenzione alle evoluzioni di questa trattativa.
Santiago Castro potrebbe salutare il Bologna durante la prossima estate con una big italiana che lo avrebbe messo nel mirino per rinforzare il proprio attacco. Il futuro di Santiago Castro potrebbe essere lontano dal Bologna, ma non dalla Serie A. Il centravanti argentino piace molto ad una grande società italiana, decisa a dare l’assalto al classe 2004. Santiago Castro cambia maglia in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it La crisi di risultati che sta colpendo il Bologna in quest’ultimo periodo potrebbe inficiare in maniera decisa anche sulle scelte di calciomercato dei rossoblu che vedono a forte rischio la possibilità di conquistare un posto in Europa per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
L’Inter affonda il Bologna, rifilando ai rossoblu un pesante 3-1: in gol Lautaro e Thuram; Bologna-Atalanta 0-2, la Dea espugna il Dall'Ara con una doppietta di Krstovic: continua la crisi dei felsinei; Partita senza storia a San Siro: 3-1 per l’Inter. Da dicembre due soli punti del Bologna in campionato; Le pagelle di Inter-Bologna 3-1: Lautaro Martinez dominante (7,5). I nerazzurri tornano primi a +2 sul Napoli.
Bologna, adesso è crisi vera: l’Atalanta si mangia i rossoblù con 2 gol - Contro una squadra irriconoscibile, la Dea mette anche la freccia in classifica e supera i ragazzi di Italiano, momentaneamente ottavi, in attesa delle altre ... ilrestodelcarlino.it
Il Bologna non sa più vincere. L’Atalanta passa al Dall’Ara con due gol di Krstovic - Sesta partita consecutiva senza vittoria in campionato ... msn.com
Sugli sfratti e la crisi abitativa a Bologna - All’alba di giovedì 23 ottobre 2025, in via Michelino a Bologna, è iniziato l’ennesimo sfratto eseguito in città negli ultimi mesi, questa volta con una violenza eccezionale. huffingtonpost.it
Il Bologna non c'è più: passa anche l'Atalanta senza troppa fatica. Ora non è sbagliato parlare di crisi - facebook.com facebook
Risalita #Atalanta, crisi #Bologna L’Atalanta batte il Bologna con la doppietta di #Krstovic e sale a 28 punti in classifica. Il Bologna incassa la sesta sconfitta in campionato. @GianluVisco x.com
