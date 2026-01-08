Crescere fa rumore Sempre

A Roma, il rumore del cambiamento è costante e spesso evidente. Quando qualcosa non funziona come dovrebbe, si attivano immediatamente segnali di allarme. È un’abitudine radicata, un modo per riconoscere subito quando c’è bisogno di intervenire. In questa città, crescita e difficoltà si intrecciano, rendendo evidente ogni passo avanti o impasse.

A Roma, quando qualcosa non fila liscio, scatta subito l'allarme. È quasi un riflesso automatico: se c'è tensione, allora c'è un problema. Se emergono visioni diverse, allora qualcuno sta sbagliando. È una lettura comoda, ma spesso sbagliata. Perché nel calcio, come nella vita, le storie che non fanno rumore sono quasi sempre quelle ferme. Oggi a Trigoria non c'è una frattura, c'è una distanza. E la distanza non è tra le persone, ma tra le funzioni. Da una parte c'è Gian Piero Gasperini, che il calcio lo vive come una spinta continua in avanti, come un movimento che non ammette pause né accontentamenti.

