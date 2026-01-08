La Cremonese non riesce a conquistare i tre punti contro il Cagliari, nonostante un vantaggio di due gol. La squadra lombarda, infatti, si fa rimontare e termina la partita con un pareggio 2-2. È il quinto risultato utile consecutivo senza vittoria per i grigiorossi, che continuano a cercare continuità nel campionato.

AGI - Sfuma il ritorno alla vittoria per la Cremonese che prolunga a cinque la sua striscia senza successi: avanti di due gol, i grigiorossi si fanno riacciuffare sul 2-2 dal Cagliari. I lombardi non avevano mai segnato nelle ultime quattro gare, ma si sbloccano subito grazie a un errore degli ospiti. Bastano infatti solo quattro minuti per il vantaggio della Cremonese, nato da un errore di Mina: Vardy ruba palla e serve Johnsen, che insacca l'1-0. La mossa a sorpresa di Nicola si rivela subito decisiva, col norvegese a muoversi tra le linee e creare superiorità con le punte, mentre Pisacane sbaglia a stravolgere la formazione rossoblù. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Cremonese spreca il doppio vantaggio: Cagliari in rimonta per il 2-2

