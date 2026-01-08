Cremonese Cagliari 2-2 rimonta e pareggio rossoblù allo scadere Ecco cos’è successo allo Zini

Nella partita tra Cremonese e Cagliari, terminata 2-2, i rossoblù sono riusciti a recuperare due reti e ottenere un pareggio allo scadere. La partita si è sviluppata con una rimonta nel finale, grazie a un gol dell’attaccante e all’intervento del VAR. Di seguito, una sintesi degli eventi principali e dei momenti chiave di questa sfida disputata allo Zini.

Cremonese Cagliari 2-2, i rossoblù rimontano due reti ai grigiorossi grazie al gol nel finale dell'attaccante e al salvataggio del VAR. Allo Stadio Giovanni Zini va in scena un autentico thriller calcistico che vede la Cremonese sprecare un doppio vantaggio apparentemente inattaccabile e il Cagliari risorgere dalle proprie ceneri nel finale grazie alle risorse della panchina. La sfida termina con un pirotecnico 2-2, risultato che premia la caparbietà dei sardi e lascia enormi rimpianti alla formazione di Davide Nicola, padrona del campo per un'ora. L'avvio è un monologo grigiorosso: passano appena quattro minuti e Dennis Johnsen sblocca il match approfittando di un rimpallo favorevole in area per trafiggere il portiere all'angolino basso.

Il Cagliari pareggia in rimonta con la Cremonese: 2-2 - La Cremonese è più lucida e incisiva e chiude il primo tempo con due gol di vantaggio, ma Pisacane cambia la squadra e nel secondo tempo arriva il pari ... corriere.it

LIVE Cremonese-Cagliari 2-2 Serie A 2025/2026: Cagliari cambia con Trepy - Cagliari: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

#SerieA - Result: Cremonese 2-2 Cagliari #SSFootball x.com

51: Michel Adopo Gennaro Borrelli US Cremonese 2-1 Cagliari Calcio #SerieATIM #Ceeyarh - facebook.com facebook

