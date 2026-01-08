Cremonese-Cagliari 2-2 il doppio vantaggio non basta ai grigiorossi | pareggio in extremis

Nella 19ª giornata di Serie A, Cremonese e Cagliari si sono affrontate allo ‘Zini’ in una gara che si è conclusa con un pareggio 2-2. La Cremonese si è portata avanti di due gol, ma il Cagliari ha reagito nella ripresa, rimontando e raggiungendo il risultato finale. Un risultato che riflette l’equilibrio e l’incertezza tipica di questo campionato.

La Cremonese trova il doppio vantaggio, il Cagliari rimonta nella ripresa. Finisce 2-2 la sfida dello ‘Zini’ valida per la 19a giornata di Serie A. La squadra di Nicola domina il primo tempo, chiuso avanti 2-0 grazie alle reti di Johnsen al 4? e di Vardy al 29?. In avvio ripresa, al 6?, gli ospiti accorciano le distanze con Adopo e nel finale, al 43?, siglano la rete del pari con il neoentrato Trepy. I lombardi salgono così a 22 punti tornando a muovere la classifica dopo due ko di fila, mentre i sardi avanzano a quota 19, a +6 sulla zona retrocessione. TREPYSMO ALLO ZINI #CremoneseCagliari 2-2 pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cremonese-Cagliari 2-2, il doppio vantaggio non basta ai grigiorossi: pareggio in extremis Leggi anche: Zaniolo aggancia la Cremonese, ai grigiorossi non basta il gol di Terracciano per battere l'Udinese Leggi anche: Cremonese-Lecce diretta: gol di Bonazzoli, grigiorossi in vantaggio su rigore La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Cremonese-Cagliari: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Pronostico Cremonese-Cagliari quote 19ª giornata Serie A; Cremonese-Cagliari: probabili formazioni, statistiche, quando e dove vederla; Serie A, le formazioni dei posticipi: da Cremonese-Cagliari a Milan-Genoa. Cremonese – Cagliari 2-2 cronaca e highlights: il Casteddu risorge nella ripresa, decisivo il giovane Trepy! – VIDEO - Cagliari cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini di quanto accaduto nella sfida di Serie A ... generationsport.it

Trepy entra e segna: il Cagliari rimonta la Cremonese nel finale - Nella ripresa Adopo accorcia le distanze, e il 19enne pareggia ... corrieredellosport.it

Il Cagliari pareggia in rimonta con la Cremonese: 2-2 - La Cremonese è più lucida e incisiva e chiude il primo tempo con due gol di vantaggio, ma Pisacane cambia la squadra e nel secondo tempo arriva il pari ... corriere.it

FULL TIME Serie A Enilive Cremonese-Cagliari 2-2 Il nostro girone di andata si chiude con un pareggio. Dai Cremo! #TuttaUnAltraMusica #SerieAEnilive #CreCag #CremoneseCagliari x.com

51: Michel Adopo Gennaro Borrelli US Cremonese 2-1 Cagliari Calcio #SerieATIM #Ceeyarh - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.