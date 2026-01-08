Crans-Montana una manina aiuta i gestori del locale? Cosa sta emergendo

A Crans-Montana, si apre un dibattito sulle decisioni prese in seguito alla recente tragedia, con alcuni gestori che segnalano l’intervento di una figura di supporto. Sébastien Fanti, tra i protagonisti coinvolti, esprime la propria contrarietà alle azioni della Procura vallesana, alimentando tensioni e riflessioni sulla gestione della situazione e sulle responsabilità coinvolte.

Dopo la tragedia rimane la rabbia di chi, come  Sébastien Fanti, contesta le decisioni della Procura vallesana. L'avvocato di diverse vittime della tragedia di Capodanno a  Crans-Montana non nasconde le proprie perplessità: "Per me, è un rischio aver lasciato" i gestori del Constellation, i coniugi Moretti, "in libertà. Immaginate cosa succederebbe per le vittime se queste persone lasciassero la Svizzera e non si potesse avere il processo che è dovuto ai genitori e alle famiglie delle vittime".  Dubbi e critiche vengono sollevati anche da Alain Macaluso, direttore del Centro di diritto penale dell'Università di Losanna, intervistato da Rsi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

