Crans Montana – Un muro di rose bianche per Emanuele Galeppini il fratellino | Continuerò a giocare a golf con te

A Crans-Montana, un muro di rose bianche ricorda Emanuele Galeppini, il giovane di 16 anni tragicamente scomparso nella notte di Capodanno. La comunità genovese si è unita nel cordoglio, esprimendo vicinanza alla famiglia e al fratellino, con il desiderio di continuare a giocare a golf insieme, mantenendo vivo il suo ricordo.

Genova si è stretta attorno alla famiglia di Emanuele Galeppini, il 16enne morto nella strage di Capodanno a Crans-Montana nel devastante rogo del bar-discoteca Constellation. Questa mattina, nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio a Boccadasse, il feretro del ragazzo è stato accolto da un muro di rose bianche, da corone inviate da Regione Liguria, Comune di Genova e Genoa CFC, e da un cuore di fiori con la scritta “Gli amici di sempre”, un omaggio delle comunità sportive del Golf Club Rapallo e dello sci-club Crans Montana. Ieri da Roma a Lugano sono stati celebrati i funerali degli altri cinque ragazzi morti nell’incendio e le cui famiglie nel dolore attendono “verità e giustizia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

