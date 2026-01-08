A Crans-Montana, un muro di rose bianche ricorda Emanuele Galeppini, il giovane di 16 anni tragicamente scomparso nella notte di Capodanno. La comunità genovese si è unita nel cordoglio, esprimendo vicinanza alla famiglia e al fratellino, con il desiderio di continuare a giocare a golf insieme, mantenendo vivo il suo ricordo.

Genova si è stretta attorno alla famiglia di Emanuele Galeppini, il 16enne morto nella strage di Capodanno a Crans-Montana nel devastante rogo del bar-discoteca Constellation. Questa mattina, nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio a Boccadasse, il feretro del ragazzo è stato accolto da un muro di rose bianche, da corone inviate da Regione Liguria, Comune di Genova e Genoa CFC, e da un cuore di fiori con la scritta “Gli amici di sempre”, un omaggio delle comunità sportive del Golf Club Rapallo e dello sci-club Crans Montana. Ieri da Roma a Lugano sono stati celebrati i funerali degli altri cinque ragazzi morti nell’incendio e le cui famiglie nel dolore attendono “verità e giustizia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crans Montana – Un muro di rose bianche per Emanuele Galeppini, il fratellino: “Continuerò a giocare a golf con te”

La verità sulla strage dei ragazzi a Crans-Montana è rimasta impressa in decine di video, girati anche da sopravvissuti, morti e feriti. Messi in sequenza, cominciano a formare il film della notte di Capodanno nel locale Le Constellation. Il montaggio investigativ x.com

Due giovanissimi feriti nell'incendio di Crans-Montana non possono essere trasferiti a causa delle gravi condizioni. Ustioni estese e danni polmonari. - facebook.com facebook