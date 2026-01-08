Crans-Montana titolari Le Constellation saranno interrogati il 9 gennaio
Il 9 gennaio, Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Constellation a Crans-Montana, saranno nuovamente ascoltati a Sion. Sono coinvolti nell’indagine relativa alla tragica sparatoria di Capodanno, in cui hanno perso la vita almeno 40 persone. La loro testimonianza rappresenta un passo importante nelle indagini in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto.
Saranno nuovamente interrogati domani mattina a Sion Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana, teatro della strage di Capodanno in cui hanno perso la vita almeno 40 persone. Lo riferisce l'emittente Bfmtv, citando fonti vicine all'inchiesta. Secondo quanto emerso, sono previste due udienze distinte nell'ambito delle indagini sull' incendio che ha devastato il locale. Gli interrogatori rientrano nella nuova fase investigativa avviata dalla magistratura svizzera. Sempre oggi, nel pomeriggio, sarà ascoltata anche una delle cameriere sopravvissute al rogo. La sua testimonianza è considerata rilevante per chiarire quanto accaduto nei minuti immediatamente precedenti allo scoppio delle fiamme.
