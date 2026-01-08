crans montana si indaga per omicidio colposo

La Procura di Roma ha avviato un’indagine per omicidio colposo in relazione alla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Un incendio nel bar Le Constellation ha provocato la morte di 40 persone, tra cui sei italiani di età compresa tra 15 e 17 anni. L’indagine mira a chiarire le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine sulla tragedia di Capodanno avvenuta a Crans-Montana, in Svizzera, dove un incendio scoppiato all’interno del bar Le Constellation ha causato la morte di 40 persone, tra cui sei italiani, tutti giovanissimi tra i 15 e i 17 anni. I magistrati romani procedono per omicidio colposo e incendio. Secondo quanto emerso, la Farnesina avrebbe trasmesso ai giudici di piazzale Clodio una nota ufficiale relativa ai fatti avvenuti nella notte di San Silvestro all’interno del locale. L’ Italia risulta il terzo Paese per numero di vittime, dopo la Confederazione elvetica e la Francia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

