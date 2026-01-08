Crans Montana sette giovani calciatori morti e cinque feriti | Fc Lutry in lutto

Da thesocialpost.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il FC Lutry attraversa un momento di grande dolore dopo l’incidente avvenuto a Crans Montana, che ha causato la morte di sette giovani calciatori e il ferimento di altri cinque. La comunità si stringe nel lutto, affrontando con rispetto e sobrietà questa perdita improvvisa, che ha scosso profondamente tutti i presenti. Un evento che invita alla riflessione sulla fragilità della vita e sull’importanza di solidarietà e supporto reciproco.

Un silenzio pesante e doloroso ha avvolto Lutry all’alba del nuovo anno. La notte di Capodanno, che per molti rappresentava gioia e festa, si è trasformata in tragedia per una comunità intera. L’odore acre del fumo, i sirene dei soccorsi e la consapevolezza della perdita hanno segnato la città come poche volte accade. In una piccola realtà, dove le vite si intrecciano tra scuola, sport e amicizie, un evento così drammatico lascia cicatrici profonde e difficili da colmare. I ricordi si sovrappongono al dolore. Chi passeggiava tra le vie del centro, chi frequentava le stesse scuole dei giovani coinvolti, chi condivideva sogni e passioni nel campo da calcio sente oggi un vuoto incolmabile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

crans montana sette giovani calciatori morti e cinque feriti fc lutry in lutto

© Thesocialpost.it - Crans Montana, sette giovani calciatori morti e cinque feriti: Fc Lutry in lutto

Leggi anche: Italia in lutto per le vittime di Crans-Montana, oggi funerali di 5 dei 6 giovani morti

Leggi anche: Incendio a Crans-Montana: coinvolti due giovani calciatori, uno è del Pescara

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Strage di Crans-Montana, la Cross in prima linea: “Sette giovani in Italia. Gravissime le ustioni”; Incendio a Crans-Montana, Bertolaso: Entro stasera 7 giovani italiani feriti a Milano - Video; Crans-Montana, il punto di Bertolaso: “Sette ragazzi già a Milano, ma l’operazione non è conclusa”; Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni.

crans montana sette giovaniCrans Montana, sette giovani calciatori morti e cinque feriti: Fc Lutry in lutto - La notte di Capodanno, che per molti rappresentava gioia e festa, si è trasformata in ... thesocialpost.it

crans montana sette giovaniSette giovani morti e cinque feriti a Crans-Montana: il lutto del FC Lutry - L’incendio al bar Constellation nella notte di Capodanno ha colpito duramente il club vodese e l'intera comunità di Lutry. ticinonews.ch

crans montana sette giovaniStrage di Crans-Montana, tra le vittime sette calciatori «under 18» del Lutry. Una mamma cercava il figlio mostrando la foto: «Avete visto il mio Arthur»?» - L'annuncio straziato del club svizzero: «Hanno indossato i nostri colori, hanno condiviso spogliatoi, risate, impegno e sogni». msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.