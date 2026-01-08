Crans Montana sette giovani calciatori morti e cinque feriti | Fc Lutry in lutto

Il FC Lutry attraversa un momento di grande dolore dopo l’incidente avvenuto a Crans Montana, che ha causato la morte di sette giovani calciatori e il ferimento di altri cinque. La comunità si stringe nel lutto, affrontando con rispetto e sobrietà questa perdita improvvisa, che ha scosso profondamente tutti i presenti. Un evento che invita alla riflessione sulla fragilità della vita e sull’importanza di solidarietà e supporto reciproco.

Un silenzio pesante e doloroso ha avvolto Lutry all’alba del nuovo anno. La notte di Capodanno, che per molti rappresentava gioia e festa, si è trasformata in tragedia per una comunità intera. L’odore acre del fumo, i sirene dei soccorsi e la consapevolezza della perdita hanno segnato la città come poche volte accade. In una piccola realtà, dove le vite si intrecciano tra scuola, sport e amicizie, un evento così drammatico lascia cicatrici profonde e difficili da colmare. I ricordi si sovrappongono al dolore. Chi passeggiava tra le vie del centro, chi frequentava le stesse scuole dei giovani coinvolti, chi condivideva sogni e passioni nel campo da calcio sente oggi un vuoto incolmabile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Crans Montana, sette giovani calciatori morti e cinque feriti: Fc Lutry in lutto Leggi anche: Italia in lutto per le vittime di Crans-Montana, oggi funerali di 5 dei 6 giovani morti Leggi anche: Incendio a Crans-Montana: coinvolti due giovani calciatori, uno è del Pescara La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Strage di Crans-Montana, la Cross in prima linea: “Sette giovani in Italia. Gravissime le ustioni”; Incendio a Crans-Montana, Bertolaso: Entro stasera 7 giovani italiani feriti a Milano - Video; Crans-Montana, il punto di Bertolaso: “Sette ragazzi già a Milano, ma l’operazione non è conclusa”; Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni. Crans Montana, sette giovani calciatori morti e cinque feriti: Fc Lutry in lutto - La notte di Capodanno, che per molti rappresentava gioia e festa, si è trasformata in ... thesocialpost.it

Sette giovani morti e cinque feriti a Crans-Montana: il lutto del FC Lutry - L’incendio al bar Constellation nella notte di Capodanno ha colpito duramente il club vodese e l'intera comunità di Lutry. ticinonews.ch

Strage di Crans-Montana, tra le vittime sette calciatori «under 18» del Lutry. Una mamma cercava il figlio mostrando la foto: «Avete visto il mio Arthur»?» - L'annuncio straziato del club svizzero: «Hanno indossato i nostri colori, hanno condiviso spogliatoi, risate, impegno e sogni». msn.com

La verità sulla strage dei ragazzi a Crans-Montana è rimasta impressa in decine di video, girati anche da sopravvissuti, morti e feriti. Messi in sequenza, cominciano a formare il film della notte di Capodanno nel locale Le Constellation. Il montaggio investigativ x.com

Nel giorno straziante dei funerali delle vittime del rogo di Capodanno, mi colpisce molto questa notizia rilanciata dal Fatto: “Dai bar di Crans-Montana agli immobili senza mutuo: la sorprendente ascesa economica dei coniugi Moretti”. In pochi anni Jacques e J - facebook.com facebook

