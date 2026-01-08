Crans Montana oggi i funerali di Emanuele Galeppini Prime richieste alla polizia | Le altre cerimonie
Oggi a Crans Montana si tengono i funerali di Emanuele Galeppini, con i genitori che chiedono chiarezza sulla vicenda. Le prime richieste alla polizia riguardano il luogo di ritrovamento del loro figlio. La cerimonia si inserisce in un contesto di crescente attenzione sulle indagini e sulle altre commemorazioni in programma.
I genitori vogliono che sia fatta chiarezza: “Gli agenti elvetici dicano dove hanno trovato nostro figlio”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche: Crans-Montana: giovedì i funerali di Emanuele Galeppini
Leggi anche: Crans-Montana, a Boccadasse i funerali di Emanuele Galeppini
Crans Montana, i funerali di 5 giovani vittime italiane. FOTO; Italia in lutto per le vittime di Crans-Montana, oggi funerali di 5 dei 6 giovani morti; Crans-Montana, oggi i funerali di Chiara, Achille, Riccardo, Giovanni e Sofia. Un minuto di silenzio nelle scuole; Crans-Montana, oggi i funerali dei ragazzi: chiese piene a Milano per Achille e Chiara.
Incendio Crans Montana, oggi i funerali a Genova di Emanuele Galeppini. LIVE - I legali della famiglia chiedono chiarezza: “Non aveva ustioni, diteci come è morto”. tg24.sky.it
Crans Montana, oggi il funerale di Emanuele Galeppini. I genitori: «Sul suo corpo nessuna ustione, la Svizzera non vuole fare l'autopsia» - L'ultimo saluto a Emanuele Galeppini, il campione di golf di 16 anni morto nella strage di Crans- ilmessaggero.it
Emanuele Galeppini, oggi il funerale. I genitori: «Sul suo corpo nessuna ustione, la Svizzera non vuole fare l'autopsia» - L'ultimo saluto a Emanuele Galeppini, il campione di golf di 16 anni morto nella strage di Crans- ilmessaggero.it
Nel giorno straziante dei funerali delle vittime del rogo di Capodanno, mi colpisce molto questa notizia rilanciata dal Fatto: “Dai bar di Crans-Montana agli immobili senza mutuo: la sorprendente ascesa economica dei coniugi Moretti”. In pochi anni Jacques e J facebook
Crans-Montana, l’addio dei genitori a Sofia Prosperi: “Era una figlia libera, vivete come lei” x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.