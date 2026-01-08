Crans Montana oggi i funerali di Emanuele Galeppini Prime richieste alla polizia | Le altre cerimonie

8 gen 2026

Oggi a Crans Montana si tengono i funerali di Emanuele Galeppini, con i genitori che chiedono chiarezza sulla vicenda. Le prime richieste alla polizia riguardano il luogo di ritrovamento del loro figlio. La cerimonia si inserisce in un contesto di crescente attenzione sulle indagini e sulle altre commemorazioni in programma.

I genitori vogliono che sia fatta chiarezza: “Gli agenti elvetici dicano dove hanno trovato nostro figlio”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

