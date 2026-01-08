Crans-Montana l’ultimo saluto di Genova a Emanuele Galeppini | Sul suo corpo nessuna ustione La verità emerga

«La morte di Emanuele, di questi ragazzi, ci lascia storditi e increduli. Il primo pensiero è per Emanuele, per l’interruzione dei sogni e della sua vita». A pronunciare queste parole è monsignor Marco Tasca, arcivescovo di Genova, nel corso delle esequie di Emanuele Galeppini, il giovane morto nella strage di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Dopo i funerali delle altre cinque vittime italiane, oggi è il giorno del saluto al 16enne di Genova, giovane promessa del golf. La famiglia, assistita dal legale Alessandro Vaccaro, vuole sapere come è morto il loro ragazzo. «Il suo corpo – l’amara constatazione – non mostrava alcun segno di ustione, era perfettamente integro. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Crans Montana, a Genova l'ultimo saluto a Emanuele Galeppini Leggi anche: Crans-Montana: nessun segno di ustione sul corpo di Emanuele Galeppini Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Crans-Montana l’ultimo saluto alle giovani vittime; Crans-Montana l’ultimo saluto a Riccardo Minghetti | lezioni sospese al Cannizzaro per i funerali; Crans-Montana a Milano l’ultimo saluto a Chiara Costanzo e Achille Barosi; Strage Crans-Montana è il giorno dell’addio a 5 vittime italiane L’Italia si ferma per l’ultimo saluto. Crans Montana, a Genova l'ultimo saluto a Emanuele Galeppini - Dopo i funerali a Milano, Bologna, Roma e Lugano di cinque dei sei ragazzi italiani morti a Crans Montana, in Svizzera, ... notizie.tiscali.it Crans Montana, il funerale di Emanuele Galeppini. Il fratellino in lacrime: «Eri il mio esempio e il mio migliore amico» - L'ultimo saluto a Emanuele Galeppini, il campione di golf di 16 anni morto nella strage di Crans- ilmessaggero.it

Crans Montana, il funerale di Emanuele Galeppini a Genova: rose bianche e il ricordo degli amici. I dubbi sulla morte: «Sul corpo nessuna ustione» - L'ultimo saluto a Emanuele Galeppini, il campione di golf di 16 anni morto nella strage di Crans- leggo.it

La verità sulla strage dei ragazzi a Crans-Montana è rimasta impressa in decine di video, girati anche da sopravvissuti, morti e feriti. Messi in sequenza, cominciano a formare il film della notte di Capodanno nel locale Le Constellation. Il montaggio investigativ x.com

Due giovanissimi feriti nell'incendio di Crans-Montana non possono essere trasferiti a causa delle gravi condizioni. Ustioni estese e danni polmonari. - facebook.com facebook

