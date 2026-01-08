Crans-Montana l’accusa choc | Jessica Moretti ferita? Ha mentito

A una settimana dal tragico incendio di Capodanno a Le Constellation, emerge una nuova accusa nei confronti di Jessica Moretti, accusata di aver mentito sulla sua condizione. La vicenda, che ha sconvolto Crans-Montana, rimane al centro dell’attenzione, mentre le indagini proseguono per chiarire le responsabilità e ricostruire quanto accaduto in quella drammatica notte.

A distanza di una settimana dal rogo che nella notte di Capodanno ha trasformato una festa in una strage, il tempo sembra essersi fermato attorno alle macerie di Le Constellation. Quella che doveva essere una notte di musica e brindisi si è rapidamente mutata in una trappola mortale, con 40 vittime e 116 feriti, molti dei quali giovanissimi, rimasti intrappolati dal fumo o travolti dal panico. Oggi, mentre il dolore è ancora vivo, l’inchiesta svizzera entra in una fase decisiva, cercando di ricostruire ogni secondo di ciò che è accaduto. Gli investigatori stanno lavorando su decine di filmati, analizzati frame per frame, provenienti sia dalle telecamere di sorveglianza interne ed esterne sia, soprattutto, dai cellulari dei presenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

