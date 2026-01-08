Crans-Montana la rivelazione dell' avvocato | Giocavano a golf

Crans-Montana si trova al centro di un'importante inchiesta che coinvolge funzionari comunali e gestori di locali, accusati di aver favorito un sistema di corruzione. Le dichiarazioni di un avvocato rivelano sospetti di comportamenti illeciti, alimentando l’attenzione sull’ambiente locale. La vicenda sottolinea le sfide di trasparenza e legalità in una località nota per il suo turismo e le attività ricreative.

"Chiederò l’arresto dei gestori del locale, ma anche dei funzionari comunali. Questo ovviamente non accadrà, visto che qui tutti giocano a golf insieme". È la frase choc pronunciata da Sébastien Fanti, avvocato vallesano che rappresenta diverse famiglie delle vittime dell’incendio al Le Constellation la notte di Capodanno, costato la vita a 40 persone (tra cui 6 italiani) e 116 feriti (16 italiani).In un’intervista a Le Parisien, Fanti denuncia un sistema di connivenze nel prestigioso resort alpino, noto non solo per lo sci ma anche per i suoi esclusivi campi da golf, simbolo dell’élite locale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Crans-Montana, la rivelazione dell'avvocato: "Giocavano a golf" Leggi anche: Crans-Montana, l'avvocato delle famiglie: «Chiederò l'arresto dei Moretti e dei dirigenti comunali, ma non accadrà. Qui tutti giocano a golf insieme» Leggi anche: Emanuele Galeppini, promessa del golf, morto a Crans-Montana La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Strage di Crans-Montana, oggi i funerali di cinque giovani vittime italiane; Crans Montana, i testimoni: «Jessica Moretti fuggita con la cassa mentre suo figlio provava a salvare i ragazzi». Al vaglio un video; Il soffitto a Crans-Montana in poliuretano, simile alla Torre di Milano: Così ha preso fuoco in pochi minuti; Crans-Montana, i pm: I gestori non possono essere arrestati, ecco perché | .it. Crans-Montana, l’avvocato dei genitori di Emanuele a Fanpage: “Corpo intatto, vogliono sapere com’è morto” - I genitori di Emanuele Galeppini, 17enne morto nella strage di Crans- fanpage.it

