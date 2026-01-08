Crans-Montana la Procura di Roma apre indagine per omicidio colposo e incendio

La Procura di Roma ha aperto un’indagine per omicidio colposo e incendio in relazione alla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, dove sono morte 40 persone, tra cui sei giovani italiani. L’indagine mira a chiarire le cause dell’incendio e le responsabilità, nel rispetto delle normative vigenti. La vicenda ha suscitato grande attenzione e preoccupazione, richiedendo approfondimenti ufficiali per fare luce sui fatti.

