crans montana la procura di roma apre inchiesta sul rogo

La Procura di Roma ha aperto un’indagine sul incendio di Crans-Montana, che ha provocato la morte di 40 persone. L’inchiesta, per omicidio colposo e incendio, coinvolge le autorità italiane, competenti in casi che riguardano cittadini all’estero. La decisione mira a fare chiarezza sulle cause dell’incendio e sulle eventuali responsabilità.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo relativo al rogo di Crans-Montana, che è costato la vita a 40 persone: il procedimento per omicidio colposo e incendio è stato avviato dai pm della Capitale, competenti per episodi che riguardano gli italiani all'estero. Gli inquirenti mantengono per il momento il massimo riserbo. Anche il Belgio si è unito a Francia e Italia, aprendo un'inchiesta per facilitare l'assistenza alle vittime e garantire il coordinamento tra le loro famiglie in Belgio e le autorità svizzere, secondo quanto affermato dal procuratore federale Marc Rezette. Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana, verranno ascoltati di nuovo nella giornata di domani dagli investigatori svizzeri: i due sono indagati per incendio, lesioni e omicidio colposo.

