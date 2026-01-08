Crans-Montana, è arrivata la notizia sull’intervento di Elsa Rubino. La ragazza di 15 anni, rimasta gravemente ustionata nell’incendio avvenuto nella località svizzera, ha recentemente concluso con successo il primo intervento chirurgico. Attualmente, Elsa si trova presso l’ospedale universitario di Zurigo, dove riceve le cure necessarie. La notizia rappresenta un passaggio importante nel percorso di recupero della giovane, ancora sotto stretta osservazione medica.

– Nella mattinata di mercoledì 7 gennaio si è concluso il primo e delicatissimo intervento chirurgico su Elsa Rubino, la ragazza di 15 anni originaria di Biella rimasta gravemente ustionata nell’incendio di Crans-Montana e attualmente ricoverata presso l’ospedale universitario di Zurigo. L’operazione, descritta dai sanitari come un passaggio cruciale, è stata considerata di importanza vitale per la sopravvivenza dell’adolescente. . A ricostruire le ore di attesa e la tensione vissuta fuori dalla sala operatoria è il padre, Lorenzo Rubino, che non ha nascosto la propria angoscia per le condizioni della figlia: «La vita di Elsa è appesa ad un filo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Crans-Montana, la notizia su Elsa Rubino è appena arrivata

