Crans-Montana la figlia di Al Bano | Mio fratello è molto scosso poteva trovarsi in quel locale

Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano, ha commentato la tragedia di Crans-Montana, dove un incendio nel locale 'Constellation' ha causato la perdita di 40 giovani nella notte di Capodanno. La famiglia è ancora sotto shock, e Jasmine ha espresso il dolore e la preoccupazione per suo fratello, che potrebbe essersi trovato in quel locale. Un episodio che ha colpito profondamente la comunità e le persone coinvolte.

"Siamo tutti ancora molto scossi". Così Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ospite oggi a La Volta Buona, ha parlato della tragedia che si è consumata a Crans-Montana la notte di Capodanno, dove un incendio nel noto locale 'Constellation' ha provocato la morte di 40 giovani.

