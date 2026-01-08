Crans-Montana la confessione del barista pentito | Nessuna regola rispettata al Costellation

A Crans-Montana, il barista Gaëtan T. rivela che al locale Le Constellation nessuna regola veniva rispettata. Le sue confessioni emergono in un contesto di grande tristezza, in seguito al tragico incidente che ha causato la morte di 40 persone. Le sue parole offrono uno sguardo critico su ciò che è accaduto e sulla gestione del locale, sollevando interrogativi sulle responsabilità e le condizioni di sicurezza.

Molte cose non andavano bene al locale Le Constellation, e forse, denunciandole prima, il terribile incidente che ha portato alla morte di 40 persone non sarebbe mai avvenuto; sono sconvolgenti le parole di Gaëtan T., giovane barista che lavorava al locale. Il 28enne ha fornito dettagli cruciali sulle presunte irregolarità gestionali che avrebbero aggravato la tragedia. Gaëtan, che lavorava come bar tender del locale, aveva capito in anticipo che la situazione era realmente pericolosa. Avrebbe voluto andarsene, invece quella terribile notte era ancora lì, al Le Constellation. I proprietari, del resto, lo avevano da poco assunto con un contratto stagionale, e desideravano che lui restasse almeno fino a dopo le feste. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

