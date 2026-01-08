Crans-Montana Italia unita nel lutto L’opposizione raccoglie l’invito della premier per la Messa condivisa

Crans-Montana, Italia unita nel lutto. Domani, le forze politiche di destra e sinistra si riuniranno insieme alla Santa Messa, invitate dalla premier, per commemorare le vittime italiane dell’incendio svizzero. Un gesto di solidarietà che supera le divisioni partitiche, offrendo un momento di comunione e sostegno alle famiglie colpite da questa tragedia.

Destra e sinistra insieme domani alla Santa Messa per le vittime italiane del rogo svizzero. Per una volta la politica mette da parte le bandiere partitiche e gli steccati ideologici per unirsi in una abbraccio corale intorno alle famiglie dei ragazzi morti nel tragico incendio di Crans-Montana. L’inferno di fuoco che ha ucciso 40 giovanissimi, tra cui sei italiani. Le opposizioni sciolgono le riserve e dicono sì alla proposta della premier Giorgia Meloni. Che nei giorni scorsi ha invitato alte cariche dello Stato e leader delle opposizioni a condividere un momento di unità nazionale. La celebrazione si terrà venerdì pomeriggio a Roma alle 16,30 nella Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso nel cuore della Capitale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Leggi anche: Meloni invita Mattarella, ministri e leader dell’opposizione a una messa a Roma per le vittime di Crans Montana

