crans montana indagini e polemiche sulla strage di capodanno

A Crans-Montana, il caso relativo alla strage di Capodanno nel disco-bar Le Constellation continua a suscitare indagini e polemiche. Le autorità stanno approfondendo le circostanze dell’incendio e le eventuali responsabilità, mentre i resti del locale testimoniano la drammatica tragedia. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica, mantenendo vivo il dolore della comunità locale.

Tiene banco il caso. Il tempo pare essersi fermato davanti ai resti del disco-bar Le Constellation, da cui si sente ancora forte l’odore del rogo. Intanto, come spiega Corriere, procedono le audizioni dei testimoni procedono a ritmo serrato e le polemiche crescono: molti criticano il mancato arresto dei titolari del locale e la mancata dimissione del sindaco e del consiglio comunale. E la questione non riguarda solo la Svizzera. Fin dai primi momenti dopo il disastro, gli inquirenti hanno iniziato a sentire testimoni, soccorritori e responsabili dei controlli sulla sicurezza: circa 100-200 persone. 🔗 Leggi su 361magazine.com

